Yenilenebilir enerji yatırımları 2024’te 807 milyar dolar oldu

KÜRESEL yenilenebilir enerji yatırımları geçen yıl 807 milyar dolara ulaştı. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansından (IRENA) yapılan açıklamaya göre, ajansın, İklim Politikası Girişimi (CPI) ile hazırladığı rapor, küresel enerji dönüşümüne yönelik yatırımların geçen yıl 2,4 trilyon dolara çıkarak rekora ulaştığını ortaya koydu. Bu alandaki küresel yatırım 807 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ancak rapor, yenilenebilir enerji yatırımlarındaki yıllık artış hızının 2024'te yüzde 7,3'e düştüğüne işaret etti. Bu oran, bir önceki yıl kaydedilen yüzde 32'lik artışın oldukça gerisinde kaldı.