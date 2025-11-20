Engellilere trafik sigortasında ek indirim imkânı

SİGORTACILIK ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), engelli bireylere trafik sigortasında yüzde 20'ye varan ek indirim imkânının 1 Şubat 2026'da yürürlüğe gireceğini duyurdu. Engelli bireylerin sigorta hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve ekonomik açıdan desteklemeyi hedefleyen yeni düzenleme, 1 Şubat 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giriyor. Karar kapsamında, Ulusal Engelli Veri Sistemi'ne (UEVS) kayıtlı tüm engelli bireyler, sahip oldukları bir araç için zorunlu trafik sigortasından indirimli olarak yararlanabilecek. Yeni uygulama ile engelli bireylerin araçlarına ait trafik sigortası poliçelerinde, mevcut indirimlere ek olarak yüzde 20'ye kadar ek indirim uygulanacak. Bu sayede engelli vatandaşlar, sigorta primlerinde önemli bir mali avantaj elde edecek. Düzenleme kapsamında indirim tutarı, engelli bireyin TC kimlik numarası üzerinden tanımlanacak ve ilgili trafik sigortası poliçesinin ön yüzünde açık şekilde gösterilecek.