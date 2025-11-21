Türkiye, yerli patent başvurularında ilk 10’da

TÜRKİYE, geçen yıl 10 bin 4 yerli patent başvurusuyla dünya sıralamasında ilk 10'a girerken, Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında başvuru yapan kadın buluşçu oranında lider konuma geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye geçen yıl patent, marka ve tasarım alanlarında küresel ölçekte güçlü performans sergiledi. Rapora göre Türkiye, 2024'te bir önceki yıla göre patent başvurularında yüzde 18,4, tescillerde ise yüzde 38,9 artışla dünya ortalamasının üzerine çıktı. Türkiye, 2024'te 10 bin 4 yerli patent başvurusuyla dünya sıralamasında 12'den 10'uncu sıraya yükseldi. Türkiye, bu sıralamada Çin (1 milyon 672 bin 1), ABD (270 bin 295), Japonya (237 bin 169), Güney Kore (195 bin 786), Hindistan (63 bin 217), Almanya (40 bin 85), Rusya (21 bin 502), Fransa (12 bin 751), İngiltere'nin (11 bin 105) ardından 10. basamağa yerleşti.