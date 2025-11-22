BTK’dan operatörlere tavan fiyat ayarı

BİLGİ Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) haberleşme tarifelerinde uyguladığı tavan fiyatlar sayesinde GSM operatörlerinin mobil haberleşme faturaları ciddi oranda geriye çekildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda cep faturalarının yüksek olduğunu ileri süren muhalefet milletvekillerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu önündeki tabletten anında E-Devlet'te yer alan "BTK Tarife Karşılaştırma" uygulamasına girerek yanıt verdi. Uygulamada 1 gigabayt internetin mevcutta 24 TL'ye kadar düştüğü görülürken, 5 gigabayt internet 120 TL olarak satılmasının ardından, kampanyalarla birlikte 60 gigabayt internet 350 TL'ye kadar düşüyor. Uraloğlu, "İletişim faturaları noktasında yine 5 gigabayt az önce baktım 120 lira; 60 gigabayt kampanyalarla 350 lira. İnternet hızlarında ve GSM kapsama alanında ise 5G ihalesi ve Telekom'un imtiyaz hakkıyla inşallah bunları hepimizin gündeminden çıkarmış olacağız" yanıtını verdi. Öte yandan Türkiye'yi yüksek hızlı internete taşıyacak 5G ise 1 Nisan 2026 itibariyle kullanıma sunulacak.