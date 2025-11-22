Cevdet Yılmaz: Temel öncelik enflasyonla mücadele

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, "Ekonomi politikalarımızın merkezinde enflasyonla mücadele var" dedi. TürkMedya Finans Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Orta vadeli programımızda enflasyonla mücadeleyi temel öncelik haline getirmiş durumdayız. Son döneme baktığımızda 2024 yılının Mayıs ayında en yüksek seviyesine ulaştı enflasyon. 75,5'lara kadar çıkmıştı. Son açıklanan Ekim rakamımız ise yüzde 32,9. Dezenflasyon dediğimiz sürecin, geçen yıl Mayıs'ta başlayan bugüne kadar devam eden sürecin tamamında 43 puan civarında enflasyonda bir gerileme var. Bu fiyatlar artmıyor demek değil. Fiyat artış oranları düşüyor. Dolayısıyla enflasyon düşüyor ve inşallah daha da aşağıları göreceğiz" şeklinde konuştu.

"12'NCİ BÜYÜK EKONOMİ"

Yılmaz, "Geçen yıl itibariyle Türkiye ekonomisi nominal dolar bazında 17'nci büyük ekonomi konumunda. Satın alma gücüne göre ise 12'nci büyük ekonomiyiz dünyada. IMF'nin dünya ekonomisi ve ülkeleriyle ilgili son tahminlerinin gerçekleşmesi halinde dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi olacağız bu sene. Satın alma gücü paritesine göre ise 11'inci büyük ekonomi olacağız. Ve ilk defa İtalya'yı geride bırakıp Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisi konumuna yükseleceğiz satın alma gücü paritesi açısından" dedi.