İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

AVRUPA Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı tarafından yayımlanan 10-16 Kasım tarihli Avrupa Havacılık Raporu, İstanbul Havalimanı'nın bölgedeki liderliğini bir kez daha tescilledi. Rapora göre İstanbul Havalimanı, söz konusu dönemde gerçekleştirdiği günlük ortalama 1468 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı konumunda yer aldı. İstanbul Havalimanı'nın ardından gelen havalimanları da dikkat çekici yoğunluk rakamlarıyla öne çıktı. Londra Heathrow: 1301 günlük uçuş, Amsterdam Schiphol: 1289 günlük uçuş Paris Charles de Gaulle: 1250 günlük uçuş, Frankfurt: 1215 günlük uçuş. Bu veriler, İstanbul Havalimanı'nın sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da hava trafiğinde en kritik merkezlerden biri olduğunu ortaya koyuyor. İstanbul'un ikinci büyük havalimanı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, aynı dönemde günlük 736 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10. havalimanı oldu.