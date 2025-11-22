Noel çelenkleri 20 ülkeye ihraç ediliyor

Antalya'da orman atıkları, kadınlar tarafından el emeğiyle Noel çelenklerine dönüşüyor. 20'den fazla ülkeye ihraç edilen çelenkler hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de kadın istihdamını güçlendiriyor. Bu yılki ihracattan 1,5-2 milyon dolar gelir bekleniyor. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde kadınlar tarafından özenle üretilen Noel çelenkleri, 24 Aralık'ta başlayacak Christmas ve yılbaşı kutlamalarının vazgeçilmez süsü haline geldi. Mahallede yaklaşık 100 ailenin üretimiyle yapılan çelenkler, ağustos ayında başlayan çalışmalar ile aralık ayına kadar sürüyor. Kadınlar günde ortalama 60 çelenk üretiyor. Yeşildere Mahallesi Muhtarı Kemal Genbeş, üretimin bölgeye ekonomik katkı sağladığını belirterek, "Yapılan çelenkler hem mahallemize hem ekonomimize katkı sağlıyor. Günlük üretim 10 bin adedi buluyor. Belediyelerimiz, emniyetimiz, kaymakamlığımız ve valiliğimiz de destek veriyor" dedi.

'AİLECE YAPIYORUZ'

Üretici kadınlardan Canan Pehlivan (45), 10 yıldır çelenk yaptığını söyleyerek, "Önceden depolarda çalışıyorduk, sonra evlerimize verilmeye başlandı. Ailece, çocuklarımızla birlikte yapıyoruz. Çok zahmetli ama emeğimizin karşılığını alıyoruz. Günde 40-60 çelenk yapıyoruz. Erken başlarsak 60'ı buluruz" diye konuştu. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, "Noel çelengi her yıl aralık ayı içerisinde gönderdiğimiz bir ürün grubumuz. Bu yıl tahmin ediyorum ki 1,5-2 milyon dolarlık çelenk gönderimi olacaktır. Bu da 2-2,5 milyon adet demek. Sadece aralık ayı içerisinde yoğun oluyor. İyi bir ihracat geliri diyebilirim" dedi.