Esnafa destek müjdesi: Bakan Bolat tek tek sıraladı

TÜRKİYE TARİH YAZIYOR

Tüm paydaşlarla Türkiye'yi büyütmek ve geliştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Bolat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da iktidara geldiği günden itibaren esnafın gelişip güçlenmesi, sorunların en aza indirilmesi konusunda canla başla çalıştığını dile getirdi. Dış politikada Türkiye'nin tarih yazdığını belirten Bolat, şunları söyledi: "Ekonomi, bir bütündür. İç huzur, asayiş, siyasi istikrar, güçlü yönetim, liderlik, ekonomik reformlar, atılımlar, ekonominin büyümesi, gelişmesi, çiftçiyi de esnafı da işçiyi de memuru da KOBİ'leri de sanayiciyi de emekliyi de engellileri de tüm kesimleri sevindiriyor ve daha iyi şartlara kavuşturuyor. O nedenle biz, çalışmalarımızda bütün kesimler için hükümet olarak gerçekten gece gündüz demeden çalışan bir iktidarız."