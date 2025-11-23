Esnafa destek müjdesi: Bakan Bolat tek tek sıraladı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanlar Buluşması, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, toplantıda yaptığı konuşmada, bir yandan dış ticarette ihracat, ithalat düzenlemeleri, bir yandan iç ticarette ticaretin artması, esnafın, şirketlerin daha iyiye gitmesi, ekonominin büyümesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
TÜRKİYE TARİH YAZIYOR
Tüm paydaşlarla Türkiye'yi büyütmek ve geliştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Bolat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da iktidara geldiği günden itibaren esnafın gelişip güçlenmesi, sorunların en aza indirilmesi konusunda canla başla çalıştığını dile getirdi. Dış politikada Türkiye'nin tarih yazdığını belirten Bolat, şunları söyledi: "Ekonomi, bir bütündür. İç huzur, asayiş, siyasi istikrar, güçlü yönetim, liderlik, ekonomik reformlar, atılımlar, ekonominin büyümesi, gelişmesi, çiftçiyi de esnafı da işçiyi de memuru da KOBİ'leri de sanayiciyi de emekliyi de engellileri de tüm kesimleri sevindiriyor ve daha iyi şartlara kavuşturuyor. O nedenle biz, çalışmalarımızda bütün kesimler için hükümet olarak gerçekten gece gündüz demeden çalışan bir iktidarız."
TEK TEK SIRALADI
Bakan Bolat, esnafın taleplerini her zaman değerlendirdiklerini ve her zaman desteklediklerini dile getirdi. Bolat, "Yeni yılın başında yüzde 25'e kadar düşürdüğümüz yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf kredisi, kredilerde faiz indirimi, finansman maliyeti indirimi konusu, yeni yılın başında inşallah çalışılacak ve uygulamaya alınacak. İkincisi, ticari araçlarda biliyorsunuz 2,5 milyon liraya üst limit esnaf kredisi için yükseltilmişti. Üçüncü ve herkesin merakla beklediği şu anda bu yılın 10,5 ayı boyunca esnaf kredilerinde 148 milyar liraya ulaştık. Bu, geçen yılın rakamının yüzde 46 daha üzeri bir artış" dedi.
'KOOPERATİFLERİ DE DÜSÜNÜYORUZ'
ESNAF kredileri verilirken faturalandırma uygulamasında geçen sene bir yıllık erteleme yapıldığını anımsatan Bolat, esnaftan bu yıl için de böyle bir talebin geldiğini söyledi. Bolat, "Aradan geçen sürede yapılan çalışmalarda gördük ki esnafımızın biraz daha mühlete ihtiyacı var. Bu yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanacak olan yüzde 30'luk faturalandırma uygulaması, bir yıl daha erteleniyor" diye konuştu. Kooperatiflere de önemli destekler sunduklarını anlatan Bolat, şu detayları paylaştı: "Sergi, fuarlara katılım desteğini 60 bin liradan 150 bin liraya çıkarmıştık. Esnafları düşündüğümüz gibi kooperatiflerimizi de asla yalnız bırakmıyoruz" dedi.