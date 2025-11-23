Türk müteahhitlerin başına talih kuşu kondu

ABU Dabi Projeler ve Altyapı Merkezi (ADPIC), önümüzdeki beş yılda 54 milyar dolarlık dev altyapı yatırımları için Türkiye'den ortak arıyor. Kurum, 2040'a kadar yatırım hacmini iki katına çıkarmayı hedefliyor. Singapur ve Çin'deki görüşmelerin ardından Türkiye'ye gelen ADPIC

heyeti, Türk müteahhitler, geliştiriciler ve büyük inşaat şirketleriyle toplantılar gerçekleştirdi. ADPIC Direktörü Maysarah Mahmoud Salim Eid, "Halâ görüşme sürecindeyiz. Kısa listede bazı şirketler var. Karşılıklı mutabakat sağlandığında gerekli açıklamaları yapacağız" dedi