Üç bakanlıktan nüfus artısı için yoğun tempo...

EMEKLİ ve yaşlı nüfusa yönelik destekler üç bakanlık üzerinden güçlendiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları yürüttükleri çalışmalarla emeklilerin gelir güvencesini korumayı, sağlık hizmetlerine hızlı erişimi ve sosyal hayata katılımın artırılmasını amaçlıyor. Çalışma Bakanlığı, emekli aylıklarını enflasyon oranları ve refah payı ile artırırken, Ramazan ve Kurban Bayramı için ödenen ikramiyeler yıllık toplam 6 bin liraya yükseldi. Bakanlık, bankaya gidemeyen emeklilere "evde maaş" uygulamasıyla ödeme kolaylığı sağlıyor.

SAĞLIK TARAMALARI YAPILIYOR

SAĞLIK Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri bireylerin çok yönlü yaşlı değerlendirmeleri kapsamında 20'den fazla parametre üzerinden takip ederek riskleri, erken dönemde belirliyor. Evde Sağlık Hizmetleri sistemiyle yatağa bağımlı, ileri yaş ve ağır kronik hastalığı bulunan kişilere muayene, pansuman, enjeksiyon, tetkik için numune alımı ve nakil koordinasyonu gibi hizmetler ev ortamında sunuluyor.

YAŞLILARA EVDE BAKIM

AİLE Bakanlığı ise emekli, yaşlı ve engelli ihtiyaç sahiplerine yönelik nakdi yardımlar ve bakım hizmetleriyle öne çıkıyor. 2002'de 24 lira düzeyinde olan yaşlı ve engelli aylıkları, 1 Temmuz-31 Aralık 2025 dönemi için yaşlılarda 5 bin 390 lira seviyesine, engelli aylıklarında ise engel oranına göre 4 bin 302 ila 6 bin 454 lira aralığına yükseldi. Yaşlı Destek Programı (YADES) ile belediyelerle iş birliği içinde yaşlıların bulundukları çevrede desteklenmesini amaçlıyor.