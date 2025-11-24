Haberler Ekonomi Bakanlık duyurdu: O işletmelere 2,3 milyar lira ceza Bakanlık duyurdu: O işletmelere 2,3 milyar lira ceza Son dakika haberleri...Ticaret Bakanlığı 2025 yılı 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde; 470 bin 37 firma ile 31 milyon 636 bin 141 ürünün incelendiği ve bu denetimlerde toplam 2 milyar 383 milyon 710 bin 426 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. DHA









Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak, bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerimizin arz ve talep dengesinde olumsuz etki yaratması muhtemel her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimlerimiz tarafından hassasiyetle yürütülen denetimlerimiz hız kesmeden devam etmekte olup, 2025 yılı 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimler neticesinde toplamda 470 bin 37 firma ile birlikte 31 milyon 636 bin 141 ürün denetlenerek 2 milyar 383 milyon 710 bin 426 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

'FAHİŞ FİYATA 162,6 MİLYON LİRA CEZA UYGULANDI'

İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından, haksız ticari uygulamalar başta olmak üzere stokçuluk ve fahiş fiyat kapsamında 2025 yılı Ekim ayında 7 bin 467 firma denetlenerek 162,6 milyon TL ceza uygulandığı belirtilerek, "2025 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimler neticesinde 101 bin 723 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı fiillerde bulunan 5 bin 52 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 936 milyon 328 bin 568,14 TL idari para cezası uygulanmıştır. İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlerde, haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri kapsamında 290 milyon 172 bin 370,58 TL, fahiş fiyat kapsamında 295 milyon 882 bin 345 TL, kuyum sektörü denetimlerinde 19 milyon 38 bin 653 TL, emlak sektörüne 88 milyon 653 bin 870 TL, otomotiv sektörüne ise 193 milyon 890 bin 838 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticari elektronik ileti ve çalışma saatlerine ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezası miktarı ise 48 milyon 690 bin 491,56 TL olarak gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.