Damla Kent Projesi'nde daire seçimleri başlıyor

İSTANBUL'UN YENİ YAŞAM MERKEZİ: DAMLA KENT

Gayrimenkul Sertifikası modeliyle halka arz edilen İstanbul'un yeni yaşam merkezi Damla Kent Projesi, Başakşehir'de 1 milyon 257 bin 629 metrekarelik dev bir alanda hayata geçiriliyor.

Damla Kent Projesi'nin Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz edilen ve ihale süreçlerinin tamamlandığı A Etabı ve B Etabı'nda toplam 2 bin 214 konut bulunuyor.

Emlak Konut kalitesiyle Başakşehir'de hayata geçen 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleriyle her ihtiyaca cevap veren proje, eğitim kurumlarına, hastanelere ve camilere yakınlığıyla hayatı kolaylaştırıyor. Damla Kent, geniş meydanlar, yemyeşil parklar, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla huzurlu bir yaşamın kapılarını aralıyor.