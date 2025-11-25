Faturada adil dönem

Yıllık 4 bin kilovatsaati (aylık ortalama 333 kilovatsaat-984 TL) aşan kullanıcılar 1 Ocak'tan itibaren kademeye takılacağı gibi bu kişilerin enerji tasarrufu yaparak zamlı fiyatlardan kurtulabilmesi için dağıtım şirketleri mesaj göndermeye başladı.

2025 TÜKETİMİ DİKKATE ALINACAK

1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak yeni tarifede, konutların 2025 tüketimleri baz alınacak. Böylece bir hane 2025 yılı genelinde toplamda 4 bin kilovatsaati aşmış ise, 2026 yılı boyunca son kaynak tedarik tarifesi üzerinden faturası düzenlenecek. Mesken aboneleri, siteler, apartman ortak kullanım alanları ve bazı kamu kurumlarının 4 bin kilovatsaat sınırına takılması söz konusu olacağı gibi sınırı aşacağını öngörenler tasarruf tedbirlerini şimdiden almaya başlayabilir. Örneğin, evlerdeki lambalar tasarrufluları ile değiştirilebilir, elektronik aletler daha az kullanılabilir. Bu şekilde kademeye takılmaktan kurtulmak mümkün. Aboneler serbest tüketici olmanın avantajından da faydalanabileceği gibi diledikleri bir tedarikçi ile ikili anlaşma yaparak elektrik enerjisi satın alabilirler.