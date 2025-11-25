SMA ilaçları artık Türkiye’de üretilecek

Sağlık Bakanlığı, SMA ilacı üretilmesi ve yerelleştirilmesi için özel sektör ile iş birliği çalışmalarına devam ediyor. AR-GE'si geliştirilen Nusinersen biyoteknolojik ürünün deney hayvanları ile güvenlik çalışmaları yakında başlatılacak. Klinik araştırma süreci yıl sonunda tamamlanacak. ABD'de Nusinersen'in liste fiyatı enjeksiyon başına 125 bin ABD doları, tedavinin maliyeti ilk yıl 750 bin ABD doları. Bu nedenle Nusinersen, dünyanın en pahalı ilaçları arasında yer alıyor. Bakanlık, erken tanı için SMA laboratuvar ağını da genişletiliyor. Şu anda 1 olan SMA laboratuvarı 2026'da 8'e çıkacak. Evlilik öncesi ve yenidoğan SMA Tarama Programını Türkiye'de ücretsiz uygulayan Bakanlık, 2025 yılının ilk 10 ayında 435 bin 530 kişiyi taradı. Evlilik Öncesi SMA Tarama Oranı 2024'te yüzde 90.6 oldu.