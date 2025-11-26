46 ilin ihracatı yılın ilk 10 ayında arttı

TİCARET Bakanlığı, ekim ayına ve yılın 10 aylık dönemine ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul, geçen ay 4 milyar 859 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. İstanbul'u yüzde 6,7 artış ve 3 milyar 19 milyon dolarla Kocaeli, yüzde 9,9 artış ve 1 milyar 929 milyon dolarla İzmir takip etti. İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke, 198 milyon 422 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 135 milyon 126 bin dolarla ABD, 124 milyon 710 bin dolarla İspanya takip etti. Buna göre, ocak-ekim döneminde 29 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 46 il de ihracatını artırdı.