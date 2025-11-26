OSB projelerine 6 milyar liralık kredi desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı, üretime başlanan 13 organize tarım bölgesindeki (OTB) projelere bugüne kadar güncel fiyatlarla 6 milyar lira tutarında kredi ve hibe desteği verdi. Türkiye'de 42 ilde 61 OTB projesinin yatırım çalışmaları sürerken bu bölgelerden 45'ine tüzel kişilik kazandırıldı. Altyapı çalışmaları tamamlanan 14 OTB'nin 13'ünde üretime geçildi. Bu bölgeler, Ankara-Çubuk, Gaziantep-Oğuzeli, Amasya-Suluova, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ-hayvan ürünleri, Eskişehir-Beylikova, Denizli-Sarayköy, Aydın-Efeler, Samsun-Bafra, Zonguldak-Çaycuma, Kars ve Elazığ-Cevizdere olarak sıralandı. Malatya-Yazıhan Besi OTB'de yatırımcıların üstyapı inşaatı çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar faal 13 OTB projesine, güncel fiyatlarla 6 milyar lira tutarında kredi ve hibe desteği sağlandı. Bu OTB'lerde 8 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturuldu.