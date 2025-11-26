Son dakika: Altın fiyatları kaç TL? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Dün ons fiyatındaki yatay seyre paralel dar bantta hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın hemen üstünde 5 bin 635 liradan tamamladı. Güne değer kazancıyla başlayan gram altın, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 5 bin 680 lira seviyesinde bulunuyor.





Çeyrek altın 9 bin 526 liradan, Cumhuriyet altını ise 37 bin 954 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan ve 4 bin 169 dolarla yaklaşık 2 haftanın en yüksek seviyesini test eden altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 4 bin 160 dolarda seyrediyor.

Ülkede, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentilere paralel gerçekleşirken, perakende satışlar ise eylülde yüzde 0,2 ile beklentilerin altında arttı. ADP özel sektör istihdamı haftada ortalama 13 bin 500 kişi azalırken ülkede özel sektörün istihdam kaybının hızlandığı görüldü.