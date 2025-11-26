“Türkiye’nin rekabet gücü yerli üretimden geçiyor”

GIDA Perakendecileri Derneği (GPD), gıda ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getirdiği 11. Ortak Gelişim Kongresi, bu yıl "Her Ürün Bir Güven Eseri" temasıyla gerçekleştirildi. Kongrenin "Ortak Akıl, Ortak Gelecek: Liderlerin Yol Haritası" oturumunda konuşan Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, gıda arzında sürdürülebilirlik için yerel üretime destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

'İSRAFI YÜZDE 50 AZALTIYORUZ'

TORT, "Dünyada artan nüfus karşısında gıda arzı yetersiz hale geliyor. Tüm perakendecilerle taze gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde sahada satın almayı ve yerele yönelmeyi geliştirmemiz gerekiyor. Kelebek etkisi ile yerli üretim hamlesi yaratma gücüne sahibiz. Gelecek yıl tüm Migros markalı ürünler sadece yerli ürün olacak dedik. İnanıyorum ki Türkiye'nin rekabet gücüne güç katmak ancak yerel üretimde kararlılıkla mümkün olur" dedi. Ürünü güvence altına almak için izlenebilirliğin önemine dikkat çeken Tort; "Bugün geldiğimiz teknoloji noktasında her ürünü izlenebilir kılmak mümkün. GS1 ile ürün datasına ulaşabiliyoruz. Her üretici ürünü GS1'e tanımlatmalı. Müşteri bu sisteme tanıtılan ürünleri ilk adımdan itibaren takip edebilir hale geliyor. MİGET'de ürettiğimiz Uzman Kasap et ürünlerimiz de bu teknoloji ile QR kod sayesinde menşei, kesim yeri gibi tüm adımları gösteriyor" dedi. Gıda israfı ile ilgili de konuşan Tort, "Bu konunun tarla, market ve ev olmak üzere üç bacağı söz konusu. Market tarafında bunun önüne geçmek amacıyla biz 2018'de yola çıktık. 2030'a kadar israfı yüzde 50 azaltma hedefi koyduk. Ortaya koyduğumuz kararlılıkla 2024'te yüzde 33 gibi yüksek bir oranda azalttık. Peki tarlada kalan ürün ne olacak? Oradaki çözüm de bizim uzun yıllardır yaptığımız gibi alım garantili tarım modeliyle ilerlemek. Gurmepack markamızla da tek öğünlük sağlıklı hazır yemekler ile atık gıda oluşumunun önüne geçiyoruz" diye konuştu.