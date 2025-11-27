İtalyan yatırımları artacak

CUMHURBAŞKANLIĞI Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, İtalyan firmaların Türkiye'ye ilgisinin artarak devam edeceğini gözlemlediklerini açıkladı. Türkiye ile İtalya arasında halihazırda 32 milyar dolarlık dengeli bir ticaret hacmi olduğunu dile getiren Polat, "Fakat bunun 40 milyara ulaşması gibi bir hedef de çizildi. Bunun yanı sıra İtalyan firmaların Türkiye'deki varlığına baktığımızda, 1600'ün üzerinde İtalyan firma var. Toplam yatırım tutarına da baktığımızda 5 milyar doların üzerinde bir toplam yatırım hacmi var" ifadelerini kullandı. "İtalya'dan Türkiye'ye karşı ciddi bir teveccüh var. Benzer bir şekilde aslında Türk firmalarının da İtalya'ya bir ilgisinin olduğunu görüyoruz" diyen Polat, İtalya'da iş insanlarının, turistlerin ve öğrencilerin ciddi varlık gösterdiğini bu seyahatlerinde gözlemlediklerini aktardı.