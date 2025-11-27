Kış hazırlıkları tamam! Bakan Uraloğlu açıkladı: Karla mücadeleye 2,2 milyar liralık araç desteği

Bakan Uraloğlu, "KGM'de uzun yıllar emek vermiş, bu ailenin bir parçası olmuş biri olarak gururla ifade ediyorum ki; kurumumuz, her bir mensubuyla mükemmelliği hedefleyen, yarınların ihtiyaçlarını bugünden öngören ve hizmet çıtasını sürekli yükselten bir ruha sahiptir." açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Makine Teslim Töreni'nde konuştu. Bakan Uraloğlu, "Zorlu kış şartlarına karşı mücadelemizi daha da güçlendirmek adına; yeni karla mücadele ve yol bakım araçlarımızla filomuzu geliştiriyor gücüne güç katıyoruz." ifadesini kullandı.

BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞU 29 BİN 992 KİLOMETREYE ULAŞTI

Bu ruh ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yıl içerisinde karayollarında adeta yeni bir çağın kapılarını araladıklarını vurgulayan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştanbaşa yüksek standartlı yol ağıyla donattık. 2002 yılında 6 bin 101 km uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla sadece 6 ilimiz birbirine bağlıyken yol ağımızı 4 kat arttırıp 29 bin 992 kilometreye çıkararak 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. BSK kaplı yollarımızın uzunluğunu da 8 bin 591 km'den 32 bin 643 km'ye ulaştırdık."

Bölünmüş yol uzunluğunda 30 bin kilometrelik dev eşiğe yalnızca 8 kilometre kaldığını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Bu son hamle, yılların birikimiyle yoğrulan azmimizin ve fedakârlığımızın önemli zirvelerinden biri olacak. Elbette 30 bin kilometrelik tarihi eşiğe bir adım kala hepimiz haklı bir heyecan içindeyiz." şeklinde konuştu.

YOLLARDA SAĞLADIĞIMIZ KONFOR KADAR EMNİYET DE BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZ"

Yolları açmak kadar, açtıkları yolları 365 gün güvenli ve açık tutmanın da asli görevleri olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Yollarda sağladığımız konfor kadar emniyet de bizim için vazgeçilmez. Çünkü ülkemizde yük taşımalarının yüzde 91'i, yolcu taşımalarının yüzde 90'ı karayoluyla yapılıyor. Bölünmüş yollarımızın uzunluğu toplam yol ağımızın yüzde 44'ünü oluşturmasına karşın, trafiğin yaklaşık yüzde 83'üne hizmet veriyor. Hamdolsun yaptığımız yatırımlarla trafik kazalarında 100 milyon taşıt-km başına hayatını kaybeden kişi sayısında da yüzde 81 azalma olduğunu görüyoruz." bilgisini paylaştı.