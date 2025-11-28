Altının gramı yükselişte: 5 bin 669 TL’den satıldı

Önceki gün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üstünde 5 bin 682 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın dün saat 09.25 itibarıyla 5 bin 669 lira seviyesinde satıldı. Öte yandan çeyrek altın 9 bin 474 liradan, Cumhuriyet altını ise 37 bin 771 liradan satıldı. ABD Merkez Bankası'na (FED) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü koruması varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken altında kar satışları görülüyor. Analistler, dün yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade etti.