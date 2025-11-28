  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Türk mobilyacılardan Balkan çıkarması

Bulgaristan'ın ikinci, Romanya'nın üçüncü büyük tedarikçisi olan Türk mobilya sektörü, her iki ülkede de zirveye çıkmak için önemli bir organizasyona imza attı. Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 17-22 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlediği "Romanya-Bulgaristan Mobilya Ticaret Heyeti"yle iki ülkeye ihracatı artırmak için zemin oluşturdu. Sektörel ticaret heyetine yoğun ilgi olurken, EMKOÜİB, son heyetiyle 3 yılda sektörel ticaret heyeti yaptığı ülke sayısını 9'a çıkardı.

