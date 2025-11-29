Coğrafi işaret tescilli Finike portakalına talep yoğun

Antalya'nın yaklaşık 17 yıl önce tat ve aroması, damakta bıraktığı lezzet gibi ayırt edici özellikleri dolayısıyla coğrafi işaret olarak tescil edilen ürünü Finike portakalında hasat telaşı yaşanıyor. Finike ilçesinde yaklaşık 40 bin dönümlük alanda çoğunlukla Washington Navel cinsi portakal üretimi yapılıyor. İlçedeki hasat süreci ürünün cinsine göre mayısa kadar sürüyor. Ürünün yüzde 90'lık bölümü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere iç pazara, yüzde 10'u ise Almanya ve Balkan ülkelerine gönderiliyor. 300 bin ton civarında hasat bekleniyor.