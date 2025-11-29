Emekli maaş zammı 2026 hesaplama: SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?





EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Ekonomistlerin tahminlerine göre Kasım ayı için gerçekleşmesi beklenen 1,31'lik TÜFE oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,69 olacak.

Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 11,69 oranında zammı cebe koymuş olacak.

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 854 TL'ye çıkacak.16.881 TL'lik en düşük emekli taban maaşı;

Enflasyon yüzde 31 olursa 18.954 TL'ye

Enflasyon yüzde 32 olursa 19.100 TL'ye

Enflasyon yüzde 33 olursa 19.243 TL'ye çıkacak.

Emekli taban aylıkları yani ortalama olarak 20.000 TL'yi bulacak.