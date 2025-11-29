  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Emekli maaş zammı 2026 hesaplama: SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?

Emekli maaş zammı 2026 hesaplama: SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?

Milyonlarca emekli maaşlarına yeni yılda yapılacak zam oranını merak ediyor. 2026 Ocak ayında yapılacak emekli maaş zammı için 4 aylık enflasyon farkı netleşti. SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerinin yeni yılda alacağı zam için hesaplamalar TÜİK tarafından açıklanacak 5. enflasyon verisiyle zam oranı daha da netleşecek. Peki 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler yeni yılda yüzde kaç zam alacak? Ocak 2026 emekli zammı ne kadar olacak, en düşük maaş kaç TL'ye çıkacak? İşte yeni 2026 zam tablosu...

TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin 33 ekonomistin katıldığı AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Anket ile ekonomistlerin enflasyon beklentileri de ortaya çıktı. Ekonomistler Kasım ayı için yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında değişti.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e inmesi bekleniyor.

Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.

BEKLENTİLER TCMB'NİN TAHMİNİYLE ÖRTÜŞTÜ

Ekonomistlerin yüzde 31 ila yüzde 32,51'lik enflasyon tahmini, Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentileriyle örtüştü. Merkez Bankası (TCMB) 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 31 ila 33 arasına yükseltmişti.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Ekonomistlerin tahminlerine göre Kasım ayı için gerçekleşmesi beklenen 1,31'lik TÜFE oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,69 olacak.

Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 11,69 oranında zammı cebe koymuş olacak.

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 854 TL'ye çıkacak.16.881 TL'lik en düşük emekli taban maaşı;

Enflasyon yüzde 31 olursa 18.954 TL'ye

Enflasyon yüzde 32 olursa 19.100 TL'ye

Enflasyon yüzde 33 olursa 19.243 TL'ye çıkacak.

Emekli taban aylıkları yani ortalama olarak 20.000 TL'yi bulacak.



YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE ZAM HESABI

Ekonomistlerin yüzde 31,89'luk 2025 sonu enflasyon beklentisine göre 6 aylık enflasyon 13,04 olacak. Böylelikle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13,04 oranında zam yapılacak.

Yıl sonu hesaplamalarına göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 854 TL'ye çıkacak.Kasım ayı enflasyon beklentilerine göre yeni zam hesabı:

• Toplam enflasyon: % 11,69

• 5 aylık oluşacak enflasyon farkı: 6,37

• Toplu sözleşme zammı: %11

• Toplam kümülatif zam: yüzde 18,07

