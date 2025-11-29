Fahiş fiyat artışına enflasyon ayarı

AK Parti, içinde infaz indirimi gibi önemli düzenlemelerin de yer aldığı 11'inci Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. 11'inci Yargı Paketi kapsamında ekmek, simit, taksi, servis ücretlerine fahiş fiyat ve hedef enflasyon ayarı geliyor. Pakette, fiyat tarifeleri, içerik çıkarma gibi konularda da önemli düzenlemeler yer aldı. Teklifte yer alan düzenlemelere göre, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve bağlı odalarca hazırlanan (aralarında ekmek, simit, dolmuş, taksi, servis fiyatları gibi) tarifelerinin kesinleşmesine ilişkin yöntemler değiştirilecek.

BANT DARALTMA

Buna göre belirlenen fiyat tarifelerine ilgili bakanlık ya da belediyeden itiraz gelirse uzlaşma komisyonu oluşturulacak. Komisyonda, ticaret il müdürlüğü, defterdarlık, belediye, ildeki ilgili kamu kurumu, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcileri yer alacak. Komisyon yeni fiyatları mevcut maliyetler ve ortalama kar marjlarının yanı sıra Orta Vadeli Programda (OVP) yer alan enflasyon hedeflerini de dikkate alarak belirleyecek. Anayasa Mahkemesinin (AYM) iptal kararı çerçevesinde içerik çıkarma ile ilgili yeni bir düzenleme yapılıyor Kişilik haklarının ihlali nedeniyle yapılan başvurularda, sulh ceza hâkimliğince, 'ayrıntılı bir inceleme yapılmasına gerek olmaksızın ihlalin ilk bakışta anlaşılabildiği hâllerde' 24 saat içinde içerik çıkarma ve erişim engeli kararı verilebilecek. Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların içeriği çıkarmama direnci göstermesi halinde, ilgili kişinin talebi üzerine internet trafiği bant genişliği kademeli olarak (yüzde 50'den yüzde 90'a kadar) daraltılabilecek. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) bozma yetkisinin kapsamı genişletiliyor. Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususların yer almaması, iddia ve savunmada ileri sürülen görüşler, hukuka aykırı delillerin açıkça gösterilmemesi gibi durumlarda da iptal kararı verilebilecek.