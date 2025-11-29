Japon şefler Türk yemekleriyle mezun olacaklar

Türkiye'nin Japonya'ya yaptığı gıda ihracatının yüzde 35'ine imza atan Ege İhracatçı Birlikleri, Türk mutfağının Japonya'da Otsuma Women's Üniversitesi'nde ders müfredatına girmesi için büyük bir adım attı.

YENİ ATILIMLAR OLACAK

Türkiye'nin Michelin yıldızlı restoranı TERUAR'ın kurucusu ve şefi Osman Serdaroğlu, Otsuma Women's Üniversitesi'nde öğrenciler ve akademisyenlere 3 seansta Türk mutfağını anlattı. Türk mutfağının lezzetlerinden menüler hazırladı, Japon öğrencilerin ve akademisyenler Türk menülerine hayran kaldı. Şef Osman Serdaroğlu, Türk orkinosu, zeytinyağı, kuru meyve, baharat, bulgur, nar ekşisi gibi öne çıkan ürünlerimizin kullanıldığı menüleri öğrencilere sundu. Ayrıca bakır cezve ve çaydanlıkla hazırlanan Türk çayı ve Türk kahvesi seremonisi de programa ayrı bir zenginlik kattı. Türk mutfağının önümüzdeki süreçte Otsuma Women's Üniversitesi ders programına girmesi için Ege İhracatçı Birlikleri ve Üniversite Yönetimi arasındaki görüşmeler olumlu bir zeminde ilerliyor.