Gümüş tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Gümüşün onsu, uluslararası piyasalarda 56.9 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yıla 28.9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı söz konusu gelişmelerin etkisiyle yıl genelinde alış ağırlıklı bir seyir izledi. Gümüşün onsu, uluslararası piyasalarda 56.9 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gümüş, 2024 sonundan bu yana yüzde 95'in üzerinde değer kazandı. Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentiler değerli metalleri desteklerken özellikle gümüş fiyatlarında kayda değer yükselişler görülüyor.