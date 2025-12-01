Haberler Ekonomi Emlak vergisi ödemelerin son gün bugün! Ödemeyenler cezalı ödeyecek Emlak vergisi ödemelerin son gün bugün! Ödemeyenler cezalı ödeyecek Son dakika haberleri... Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün bugün. Ödemeler, belediyeler ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Vergisini zamanında ödemeyenlere gecikme zammı uygulanacak. HABER MERKEZİ









Gayrimenkul sahiplerinin her yıl iki taksitte ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinde son gün. Bina, arsa ve iş yerleri gibi taşınmazlara ait ikinci taksit ödemelerinin süresi 1 Aralık mesai bitimiyle sona eriyor.

CEZASI NE KADAR?

Mükellefler yükümlü oldukları süre içinde gerekli ödemeleri yapmazsa aylık yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanıyor. Ödemenin zamanında yapılmaması ileride daha büyük ücretler ödemeye neden olabiliyor. EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLANLAR

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisini ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor.