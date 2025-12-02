Asgari ücrette yeni dönem





HERKESİ ETKİLEYECEK

Asgari ücret sadece işçilerin alacağı en düşük ücreti göstermekle kalmıyor. Belirlenen brüt asgari ücret tüm ödeme ve borçlanmaları da belirliyor. İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücretle artacak. Asgari ücretlinin maaşının yanı sıra kıdem ve ihbar tazminatı da yükselecek. Hastalananlara verilen en düşük rapor parası ve annelere doğum izni süresi için ödenen en düşük iş göremezlik ödeneği de zamlanacak. İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan tüm annelere yaptığı ödeme artarken, stajyerlere verilecek taban ücret de yenilenecek. Asgari ücretteki artışla sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. SSK, Bağ-Kur, isteğe bağlı ve GSS gibi primler yükselecek. Yeni asgari ücret en düşük ve en yüksek borçlanma tutarlarına da yansıyacak.

