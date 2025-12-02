Asgari ücrette yeni dönem

Bu ay boyunca yapılacak toplantılarla 2026 yılı için asgari ücret belirlenecek. Masada yine enflasyon rakamları etkili olacak. Komisyonun bu hafta içinde toplanması öngörülüyor.
Milyonlarca çalışanı ve aynı zamanda tüm ödemeleri etkileyecek olan yeni asgari ücret için maraton başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını bu hafta yapması bekleniyor. Daha sonra yapılacak üç ya da 4 toplantı sonrasında yeni rakam ortaya çıkmış olacak. Yasal olarak rakamın en geç 31 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.
Yeni asgari ücret ise 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan; çalışmalar öncesinde "Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" mesajı verdi.
KOMİSYON NASIL OLUŞUYOR?
Asgari Ücret Tespit komisyonu 15 kişiden oluşuyor. Komisyon'da 5 işçi temsilcisi TÜRKİŞ adına yer alacak. Ayrıca 5 işveren temsilcisi de TİSK adına katılacak. Komisyon'da hakem olarak 5 de hükümet temsilcisi bulunacak. Komisyonda kararlar oy çokluğu ile alınıyor.
ENFLASYON EN ÖNEMLİ VERİ
Komisyon değerlendirmelerini yaparken birçok parametreyi masaya taşıyor. İşçilerin geçim endeksleri, istihdamın korunması, işveren maliyetleri tartışılıyor. Ancak rakam belirlenirken her yıl olduğu gibi yine enflasyon rakamları en önemli veri olacak. Bu yıl için enflasyon beklentisi Merkez Bankası tarafından yüzde 31- ile yüzde 33 aralığında tahmin edilmişti. Orta Vadeli Program ise yüzde 28.5 oranında enflasyon tahmininden bulunmuştu. Bu rakamlar ile gelecek yılın enflasyon rakamları asgari ücreti belirlerken değerlendirilecek.
TAHMİNLER NE YÖNDE?
Asgari ücret yüzde 28.5 artırılırsa, çalışanların eline geçen para 22 bin 104 liradan 28 bin 405 liraya çıkacak. Yüzde 30 zam yapılması halinde de asgari ücret net 28 bin 736 liraya yükselecek. 2025'te gerçekleşecek enflasyon oranı ve refah payı eklenerek asgari ücret belirlenirse, bu oranların da üstüne çıkılacak. Yüzde 35'lik bir zam asgari ücretin netini 29 bin 841 liraya taşırken, yüzde 40 artış halinde de 30 bin 946 lira seviyesi görülecek.
HERKESİ ETKİLEYECEK
Asgari ücret sadece işçilerin alacağı en düşük ücreti göstermekle kalmıyor. Belirlenen brüt asgari ücret tüm ödeme ve borçlanmaları da belirliyor. İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücretle artacak. Asgari ücretlinin maaşının yanı sıra kıdem ve ihbar tazminatı da yükselecek. Hastalananlara verilen en düşük rapor parası ve annelere doğum izni süresi için ödenen en düşük iş göremezlik ödeneği de zamlanacak. İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan tüm annelere yaptığı ödeme artarken, stajyerlere verilecek taban ücret de yenilenecek. Asgari ücretteki artışla sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. SSK, Bağ-Kur, isteğe bağlı ve GSS gibi primler yükselecek. Yeni asgari ücret en düşük ve en yüksek borçlanma tutarlarına da yansıyacak.