Bir Türk lezzeti daha tescillendi

Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliği kapsamında AB tarafından tescillenen ürün sayısı artmaya devam ediyor. AB tarafından tescillenen Maraş Çöreği, Türk lezzetleri arasında 44'üncü ürün oldu. Seferberlik kapsamındaki çalışmalar aralıksız sürüyor.

44 ÜRÜN LİSTEDE

Tescillenen yeni ürüne dair açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yöresel ürünlerimizin uluslararası tescilinde güzel haberler almaya devam ediyoruz. Nesilden nesle aktarılan ustalık geleneğini yaşatan Maraş Çöreği, Avrupa Birliği'nde tescil edilen 44'üncü coğrafi işaretli ürünümüz oldu. Emeği geçen tüm paydaşlara tebriklerimi iletiyorum" dedi. Avrupa Birliği'nde tescillenen coğrafi işaretli ürünler şu şekilde yer alıyor: "Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri, Malatya Kayısısı, Aydın Kestanesi, Milas Zeytinyağı, Bayramiç Beyazı, Taşköprü Sarımsağı, Giresun Tombul Fındığı, Antakya Künefesi, Suruç Narı, Çağlayancerit Cevizi, Gemlik Zeytini, Edremit Zeytinyağı, Milas Yağlı Zeytini, Ayaş Domatesi, Maraş Tarhanası, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Ezine Peyniri, Safranbolu Safranı, Aydın Memecik Zeytinyağı, Araban Sarımsağı, Osmaniye Yer Fıstığı, Bingöl Balı, Bursa Şeftalisi, Hüyük Çileği, Bursa Siyah İnciri, Söke Pamuğu, Manisa Mesir Macunu, Gaziantep Menengiç Kahvesi, Silifke Yoğurdu, Aydın Memecik Zeytini, Erzincan Tulum Peyniri, Aydın Çam Fıstığı, Afyon Pastırması, Afyon Sucuğu, Antep Fıstık Ezmesi, Mut Zeytinyağı, Kırkağaç Kavunu, Hatay Kaytaz Böreği, Gaziantep Lahmacunu, İpsala Pirinci, Bursa Kestane Şekeri, Yenice Ihlamur Balı, Maraş Çöreği."