İzmir'de İZBAN’da yeni fiyat tarifesi

İzmir'de uzun süredir tartışma konusu olan İZBAN ücretlendirmesinde yeni tarife dün sabah itibariyle uygulanmaya başladı.
Yeni tarifeye göre 30 TL'lik biniş ücreti sabit kalırken öğrenciler için belirlenen 15 TL'lik biniş ücreti 12.5 TL'ye çekildi.
Artı Para Kilometre ücretlerinde de indirime gidildi. 20 kilometreden sonra kilometre başına tam biletlerde 1.86 TL olan rakam 1.17 TL'ye, öğrencilerde 1.18 TL olan rakam 0.50 TL'ye, öğretmende 0.92 TL olan rakam 0.525 TL'ye ve 60 yaşta ise 1.16 TL olan rakam ise 0.5875 TL'ye çekildi.
Eski tarife ile 246.75 kuruş olan Selçuk- Aliağa arası yolculuk yeni tarife ile birlikte 166.34 kuruşa düştü.