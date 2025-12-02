İzmir'de İZBAN’da yeni fiyat tarifesi

Artı Para Kilometre ücretlerinde de indirime gidildi. 20 kilometreden sonra kilometre başına tam biletlerde 1.86 TL olan rakam 1.17 TL'ye, öğrencilerde 1.18 TL olan rakam 0.50 TL'ye, öğretmende 0.92 TL olan rakam 0.525 TL'ye ve 60 yaşta ise 1.16 TL olan rakam ise 0.5875 TL'ye çekildi.