Balçova arsa planları askıda

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Balçova arsa mağdurları sorununun çözüm yoluna girdiğini duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onaylı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı askıya çıkıyor. Bakanlığın yazısında "Balçova Arsaları olarak bilinen alanda yaşanan arsa mağdurlarının sorunlarının çözümüne yönelik olarak; İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın amaç, ilke ve stratejileri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin çevre düzeni planlarında değişiklikleri düzenleyen 20. maddesinin 2. fıkrasının (d) bendi çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda; ilgi yazı ile sunulan ÇDP değişikliğine konu yaklaşık 98 hektarlık alanı kapsayan "Kentsel Gelişme Alanı" amaçlı İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Değişikliği; 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlığımızca 28.11.2025 tarihinde onaylanmıştır" ifadeleri yer aldı.

İŞ BİRLİĞİ ÇÖZÜM GETİRDİ

Kaya, bu gelişmenin "hemşehrilerin yıllardır beklediği önemli bir dönemeç" olduğunu ifade ederek sürece destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Mekânsal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar'a teşekkür etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Balçova Belediyesi ile kurulan iş birliğinin sürece değer kattığını belirten Kaya, kent dinamiklerini temsil eden tüm kurumlarla ortak akıl doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Kaya, onaylanan planın Balçova Arsa Mağdurları için çözüm yolunda önemli bir adım olduğunu ifade ederek "Hayırlı olsun" mesajını verdi.