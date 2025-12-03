‘Büyüme verileri umut verici’

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 2025 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi. Yorgancılar verilerden memnuniyetini dile getirerek, "Türkiye, inşaat, tarım ve turizm faaliyetlerin yoğun olduğu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3.7 oranında büyümüştür. Tarife ve rezerv savaşlarının yaşandığı oldukça dalgalı bir küresel konjonktürde ve enflasyonla mücadele programının devam ettiği üçüncü çeyrekte yakalanan büyüme hızını, olumlu buluyoruz" dedi.

YENİ BİR STRATEJİ

Yorgancılar "Büyüme verilerinin detaylarına bakıldığında yılın üçüncü çeyreğinde üretim yönünden büyümeyi daha çok; inşaat sektörü (yüzde 13.9), sanayi (yüzde 6.5) ve hizmetler (yüzde 6.3), harcamalar yönünden ise özel tüketim (yüzde 4.8) ve yatırımların (yüzde 11.7) çektiği görülmektedir. Üçüncü çeyrekte kamu tüketiminde frene basıldığı, özel tüketimi daha çok altın sahipleri ile gayrimenkul gelirlerinde artış yaşayan kişilerin yatırımları oluşturmaktadır. Böylesi zorlu bir dönemde hem inşaat (yüzde 13.3) hem de makine-teçhizat yatırımlarının (yüzde 11.1) artması yarınlar açısından umut vericidir" dedi.