İzmir Ticaret Borsası Akdeniz Pamuk Yolu’nda

2016 yılından bu yana Akdeniz pamuk ülkelerini bir araya getiren ve pamuk ile tekstil sektöründeki güncel gelişmelerin paylaşıldığı Akdeniz Pamuk Yolu Etkinliğinin sekizincisi, İzmir Ticaret Borsası ile İspanya Ulusal Pamuk Merkezi iş birliğinde ve Yunan Pamuk Birliği (HCA) ev sahipliğinde Yunanistan'ın Selanik kentinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Türkiye, İspanya, Mısır ve Yunanistan başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden pamuk sektörü temsilcileri katıldı. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak dayanıklı bir pamuk ticareti modelinin birlikte inşa edilmesi gerektiğini belirtti.