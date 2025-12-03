Haberler Ekonomi Kışın bu yöntemle doğal gaz faturasından tasarruf yapın Kışın bu yöntemle doğal gaz faturasından tasarruf yapın Son dakika haberleri... Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte doğalgaz faturaları da yükselmeye başladı. Uzmanlar kombiyi doğru kullanarak faturaların ciddi oranda düşürülebileceğini söyledi. İşte yapmanız gerekenler... BARIŞ ŞİMŞEK









Kışın ilk günlerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) doğalgaz kullanımı ile ilgili önemli uyarılar geldi. EPDK Doğalgaz Piyasası Dairesi Enerji Uzmanı Onur Kığılcım, gazda tasarruf için uyarıda bulunarak "Kombiler gün içerisinde kapatılmamalı, evde olunmadığında en kısık ayarda çalışır vaziyette bırakılmalı, mümkünse de termostatlı vanalar takılmalı. Ayrıca ortam sıcaklığının da düşürülmesi gerekiyor; çünkü yapılan hesaplamalara göre her 1 derecelik ortam sıcaklık düşüşünün faturada yüzde 5-6 civarında tasarruf sağladığı tespit edilmiş durumda" dedi. Kış aylarının gelmesiyle evlerde kombiler yanmaya başlarken, EPDK'den tasarruf uyarısı geldi.

EPDK uzmanı Kığılcım, çok basit uygulamalarla faturaların yüzde 15-20 düşürülmesinin mümkün olduğunu belirterek "Öncelikle kombilerin ve tesisatın bakımı belli periyotlarda yetkili firmalara yaptırılmalı, bu hem verimli kullanım hem de güvenlik açısından çok önemli. Evdeki sıcak havanın dışarıya çıkmasını ve dışarıdaki soğuk havanın da eve girmesini önlemeliyiz. Camlar ısı yalıtımlı muadilleri ile değiştirilebilir. Binalara mantolama yaptırılması da doğalgazın verimli kullanılmasında etken. Ayrıca peteklerin önlerinin ve üstlerinin kapatılmaması gerekiyor. Gündüz güneş vuran odalardaki perdeler açık tutulmalı" dedi.