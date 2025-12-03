Son dakika: Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın almalı mı satmalı mı? 3 Aralık Çarşamba altın fiyatları





Çeyrek altın 9 bin 545 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 15 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da önceki kapanışın hemen altında 4 bin 209 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indireceği yönündeki beklentilerin gücünü korumasına karşın kar satışlarının etkisiyle altın fiyatları bugün dar bir bantta hareket ediyor.