Son dakika: Aralık ayı kira zam oranları belli oldu

Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte aralık ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım'da aylık yüzde 0,87 yıllık bazda yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.
ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
Konut ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 35,91 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan konut ve işletme sahipleri kiralarına yüzde oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 37,15 olmuştu.
Aralık ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapıyor. Buna göre, konut ve iş yeri kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden artış yapılıyor.