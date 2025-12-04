Altın fiyatlarında rüzgar döndü! Altın fiyatları ne kadar? İşte 4 Aralık altın alış satış fiyatları...

Ons altın yeni günde 4200 doların altına sarkarken, gram altın ise 5700 TL'ye yakın fiyatlanıyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

Fed'in bir sonraki FOMC toplantısında faiz kararına yönelik indirim beklentilerinin yükselmesiyle zirve yolculuğuna çıkan altın fiyatları dün ABD'de açıklanan özel sektör istihdam verilerinin negatif gerçekleşmesiyle yönünü aşağı çevirdi.

Güne 4.180 dolar seviyesinden başlayan ons altın anlık olarak 4.175 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Geçtiğimiz haftayı yüzde 3,65'lik yükselişle 4.217 dolar seviyesinden kapatan ons altın yeni haftada yukarı ivmesini sürdürüyordu. Hafta içinde 4264 dolara kadar yükselen ons, yönünü aşağı çevirdi.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Güçlü doların desteğinin yanı sıra ons altındaki hareketlilik ile geçen hafta 5.781 TL'ye kadar çıkan gram altın, dünkü işlemlerde 5.700 TL'ye yaklaştı. Sarı metal yeni günde 5708 TL'den fiyatlanmaya devam ediyor.