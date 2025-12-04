Dış ticaret açığı verileri belli oldu

Genel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, kasımda yıllık yüzde 2,2 artışla 22 milyar 718 milyon dolar, ithalat yüzde 2,6 yükselerek 30 milyar 523 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, ocak-kasım döneminde yüzde 12,4 arttı

Ticaret Bakanlığının kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerini içeren veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat Kasım 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 yükselerek 22 milyar 718 milyon dolar, ithalat yüzde 2,6 artarak 30 milyar 523 milyon dolar oldu. Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 2,4 artışla, 53 milyar 241 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, bu dönemde yüzde 4 yükselerek, 7 milyar 805 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 0,4 puan azalışla yüzde 74,4'e geriledi. Enerji verileri hariç tutulduğunda söz konusu oran 3,9 puan gerileyerek yüzde 83,8 olurken, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 2,3 puan azalışla yüzde 92,3'e düştü.