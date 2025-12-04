Dünya üzüm ihracatına Türkiye damgası

Güney Afrika'daki Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeler Konferansı'na katılan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, pestisit kalıntısı için yapılan geriye dönük düzenlemelerin ihracatçılara zarar verdiğini ifade etti.

LİDERLİĞİ SÜRDÜRECEK

2025 yılında dünya genelinde 486 bin 802 ton kuru üzüm ihracatı öngörülüyor. Türkiye, 145 bin ton ihracatla dünya kuru üzüm ihracatının yüzde 30'unu tek başına gerçekleştirecek ve liderliğini sürdürecek. Işık, Kuzey yarım küredeki üretimin yüzde 23'lük düşüşle 908 bin 186 tondan 701 bin 410 tona indiğini, Güney yarım küredeki üretimin ise yüzde 22'lik artışla 178 bin 425 tondan 217 bin 850 tona yükseldiğini ifade etti. Işık,"Delegeler, küresel kuru üzüm tüketiminin büyümesini desteklemek için üretici ülkeleri ve büyük alıcı pazarları kapsayan koordineli bir uluslararası tanıtım kampanyasına ihtiyaç duyulduğu konusunda hemfikir oldu. Ayrıca, küresel pazar istihbaratını güçlendiren ve gelişmiş bilgi akışı yoluyla öngörülebilir uluslararası ticareti destekleyen bir kamu veri platformunun uygulanmasına karar verildi" dedi.