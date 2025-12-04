Esnaf, yemek platformlarına savaş başlattı

ÜLKE ÇAPINA YAYILACAK

Amaçlarının yüksek komisyonla çalışan sistemlere karşı rekabetçi bir çözüm sunmak olduğunu dile getiren Karabağlı, "Bu proje, Türkiye'deki tüm restoranlara kendi müşterileriyle doğrudan bağ kurma fırsatı verecek, sadık müşteri portföyü oluşturacaktır. İstanbul'da yapılan pilot çalışmalarımız hem sistem hem de müşteri memnuniyeti yönünden başarılı sonuçlara ulaşmıştır. Şimdi tüm Türkiye'ye yayacağız. Benzeri platformlar üye iş yerinden yüzde 18 ila yüzde 40'lara varan komisyonlar alıyorlar. Yani her 1000 TL'lik siparişin 180 ila 400 lirasını sadece aracılık yaptıkları için bu platformlar alıyor. Bu sistemler gıda enflasyonun yükselmesine ve vatandaşın daha yüksek fiyata ürün tüketmesine yol açıyor" diye konuştu.