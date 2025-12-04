Esnaf, yemek platformlarına savaş başlattı

Lokanta ve pastane işletmecileri, online sipariş platformlarının uyguladığı yüksek komisyonlardan yorulunca binlerce esnafın bir araya gelmesiyle "Yemek Butik" adlı yeni sistem hayata geçirildi.
Esnafa tamamen ücretsiz ve komisyonsuz hizmet verecek Yemek Butik'in devreye girdiğini söyleyen Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Başkanı Sayit Karabağlı, sipariş sitelerinin komisyon oranlarını yüzde 18-40 arasında belirlediğini, yani her 1000 TL'lik siparişin 180 ila 400 lirasını sadece aracılık yaptıkları için aldıklarını anlattı.
200 BİN ÜYE İŞ YERİNE ULAŞACAK
Yeni projenin restoranların yüksek komisyonlu çevrim içi sipariş platformlarına olan bağımlılığını azaltmayı, işletmelerin kendi markalarıyla komisyonsuz online sipariş almasını ve müşteri verilerini kendi bünyelerinde tutmalarını sağlamayı amaçladığını anlatan Karabağlı, "Sistem restoranların dijital altyapı ihtiyaçlarını tek çatı altında toplayarak web sitesi, sipariş sistemi, pazarlama ve müşteri yönetimi çözümleri sunuyor. Avrupa'da başarıyla uygulanan sistem, şimdi Federasyonumuz iş birliğinde Türkiye genelindeki 200 bin üye iş yerine ulaşmayı hedefliyor" dedi.
ÜLKE ÇAPINA YAYILACAK
Amaçlarının yüksek komisyonla çalışan sistemlere karşı rekabetçi bir çözüm sunmak olduğunu dile getiren Karabağlı, "Bu proje, Türkiye'deki tüm restoranlara kendi müşterileriyle doğrudan bağ kurma fırsatı verecek, sadık müşteri portföyü oluşturacaktır. İstanbul'da yapılan pilot çalışmalarımız hem sistem hem de müşteri memnuniyeti yönünden başarılı sonuçlara ulaşmıştır. Şimdi tüm Türkiye'ye yayacağız. Benzeri platformlar üye iş yerinden yüzde 18 ila yüzde 40'lara varan komisyonlar alıyorlar. Yani her 1000 TL'lik siparişin 180 ila 400 lirasını sadece aracılık yaptıkları için bu platformlar alıyor. Bu sistemler gıda enflasyonun yükselmesine ve vatandaşın daha yüksek fiyata ürün tüketmesine yol açıyor" diye konuştu.
YÜZDE 10 İNDİRİM
YEMEKBUTİK.COM"da komisyon bedeli olmayacağını ve tüketiciye siparişlerde yüzde 10 indirim uygulanacağını anlatan Karabağlı, "Satış ücretleri üye iş yeri tarafından tahsil edilecek ve ertesi gün hesaba geçecektir. Ödemeler diğer sistemlerde olduğu gibi uzun süre beklemek zorunda kalmayacaktır. Sitemizi başkasına tavsiye eden ikinci şahıslar ise yüzde 5 bonus kazanacaktır" dedi.