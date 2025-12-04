İzmir’in kruvaziyer turizmi büyük düşüşte

İzmir Alsancak Limanı'na gelen kruvaziyer ve turist sayısı, yılın ilk 11 ayında yüzde 52,77 azaldı. Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 61 kruvaziyer ile 161 bin 25 yolcunun geldiği limana bu yıl aynı dönemde 45 kruvaziyer gemisi 76 bin 54 yolcu getirdi. Alsancak Limanı'nın diğer limanlarının yoğunluğundan dolayı uğrak yeri olduğunu, gemilerin uzun süre demir atmadıklarını dile getiren Türkiye Seyahat Acentalerı Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Hakkı Karadeveci, bu nedenle kruvaziyer turistinin yüzde 20'sinin şehre indiğini söyledi.