Kasım enflasyonu açıklandı! Ocak zamları netleşiyor

Kasım enflasyonu belli oldu. Kasım ayı enflasyonu yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 oldu. Memurlar için zam oranı, 5 aylık oluşan enflasyon farkı yüzde 5.91 olurken, toplu sözleşme kaynaklı yüzde 11'lik zam oranı dahil yüzde 17.57 oldu.
4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
Memur Aylık Katsayısı'nın 1.375583, Taban Aylık Katsayısı'nın 21.530474 Yan Ödeme Katsayısının ise 0.436243 olması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kasım ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonunun gerçekleştiğine dikkati çekti. Yıllık enflasyonun kasımda son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1'e gerilediğini belirten Şimşek, "2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı. Yıllık temel mal enflasyonu yüzde 19'un altına düştü" bilgisini paylaştı. Şimşek, ağustos-ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonunun kasım ayında normalleştiğini vurgulayarak, ılımlı seyrin aralıkta da devam etmesini beklediklerini kaydetti.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ
4 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 10,25 zam alırken, memur ve memur emeklisi yüzde 16,55 zammı hak etmişti. Memur ve memur emeklisi enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zammı alacak. Bununla beraber 1000 TL'lik maaş ilavesi de yapılacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ
SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 11,21 zammı hak ederken, memur ve memur emeklisi için yüzde 17,56 olarak gerçekleşti.
İŞSİZLİK MAAŞINA ZAM
Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte işsizlik maaşı da artacak. 2025 yılında işsizlik maaşı en düşük 10 bin 323 TL, en yüksek ise 20 bin 804 TL olarak uygulandı. Asgari ücrete yüzde 31,07 oranında zam yapılırsa işsizlik maaşı en düşük 13 bin 530 TL olacak.
STAJYER ÜCRETLERİ DE ARTACAK
Mesleki eğitim gören gençlere ödenen staj ve kalfalık ücretleri de düzenlemeden doğrudan etkilenecek. Yüzde 31,07 zam senaryosunda stajyer ödemeleri 4.344 - 8.691 lira aralığına yükselecek. Kalfalığa hak kazanan gençlerin alacağı en düşük ödeme ise 14.486 liraya çıkacak.
KIDEM TAZMİNATI YÜKSELECEK
Asgari ücrete yapılan artış, kıdem tazminatının tabanını da aynı oranda yükseltecek. Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor. 25 bin 808 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı 2026 yılında yüzde 31,07 zamla 33 bin 826 liraya ulaşacak.
65 YAŞ VE ENGELLİ AYLIKLARI
Asgarİ ücret artışıyla 65 yaş aylığı, engelli maaşları ve isteğe bağlı sigortalar da değişecek. 5.390,40 TL olan 65 yaş aylığı, yüzde 31,07 zamla 7.065 TL seviyesine çıkacak. 4.302 TL olan yüzde 40-49 engelli aylığı ise aynı oranla 5.639 TL seviyesine yükselmiş olacak.
İHBAR TAZMİNATI DEĞİŞİYOR
Asgari ücrette yapılan zam ile 2026 yılında işten çıkarılan bir çalışana ödenecek ihbar tazminatı da artacak. Yüzde 31,07'lik zam senaryosuna göre, 6 aydan az kıdeme sahip olanlara verilen 2 haftalık ihbar ödemesi 10 bin 223 liradan 13 bin 399 liraya yükselecek.
DUL VE YETİM MAAŞI
Dul ve yetim maaşlarında ise memur maaşlarına göre artış yaşanacak. Yüzde 17.57'lik zam oranıa göre aylık oranı yüzde 75 olanların maaşı 12.540 TL'den 14.733 TL'ye yükselecek. Aylık oranı yüzde 50 olanların maaşı 8.360 TL'den 9.830 TL'ye çıktı.
DOĞUM ÖDENEĞİ YENİLENECEK
Annelere doğum izninde ödenen rapor parası halen en az 64 bin 724 lira seviyesinde. Asgari ücret yüzde 31,07 artarsa annelere ödenecek en düşük tutar 84 bin 141 liraya çıkacak. Günlük rapor parası ise yatarak tedavide 563,46, ayakta tedavide 751,27 liraya yükselecek.
ENGELLİLERE DESTEK
Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı 4.243 TL'den 4.988 TL'ye, engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 6.363 TL'den 7.480 TL'ye çıktı. 18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan ailelere verilen aylık da 5.056 TL'ye ulaşacak.
YARI ZAMANLI ÖDEMELERİ
Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışanlara işveren yarım maaş öderken, kalan süre için ödemeyi İŞKUR brüt asgari ücret üzerinden gerçekleştiriyor. Mevcut durumda 12 bin 904 lira olan bu ödeme, yüzde 31,07 zamla birlikte 16 bin 905 liraya çıkacak.
GÜNCEL KİRA ARTIŞ ORANI
TÜİK'in Kasım ayı verilerini açıklamasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu. Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 35,91 olarak hesaplandı. Son bir yıldır kira artış oranı enflasyon oranına göre hesaplanıyor.