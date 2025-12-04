Kasım enflasyonu açıklandı! Ocak zamları netleşiyor

65 YAŞ VE ENGELLİ AYLIKLARI

Asgarİ ücret artışıyla 65 yaş aylığı, engelli maaşları ve isteğe bağlı sigortalar da değişecek. 5.390,40 TL olan 65 yaş aylığı, yüzde 31,07 zamla 7.065 TL seviyesine çıkacak. 4.302 TL olan yüzde 40-49 engelli aylığı ise aynı oranla 5.639 TL seviyesine yükselmiş olacak.



İHBAR TAZMİNATI DEĞİŞİYOR

Asgari ücrette yapılan zam ile 2026 yılında işten çıkarılan bir çalışana ödenecek ihbar tazminatı da artacak. Yüzde 31,07'lik zam senaryosuna göre, 6 aydan az kıdeme sahip olanlara verilen 2 haftalık ihbar ödemesi 10 bin 223 liradan 13 bin 399 liraya yükselecek.



DUL VE YETİM MAAŞI

Dul ve yetim maaşlarında ise memur maaşlarına göre artış yaşanacak. Yüzde 17.57'lik zam oranıa göre aylık oranı yüzde 75 olanların maaşı 12.540 TL'den 14.733 TL'ye yükselecek. Aylık oranı yüzde 50 olanların maaşı 8.360 TL'den 9.830 TL'ye çıktı.

DOĞUM ÖDENEĞİ YENİLENECEK

Annelere doğum izninde ödenen rapor parası halen en az 64 bin 724 lira seviyesinde. Asgari ücret yüzde 31,07 artarsa annelere ödenecek en düşük tutar 84 bin 141 liraya çıkacak. Günlük rapor parası ise yatarak tedavide 563,46, ayakta tedavide 751,27 liraya yükselecek.



ENGELLİLERE DESTEK

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı 4.243 TL'den 4.988 TL'ye, engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 6.363 TL'den 7.480 TL'ye çıktı. 18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan ailelere verilen aylık da 5.056 TL'ye ulaşacak.

