POS suistimallerine karşı tedbirler gündemde

Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, POS ve benzeri ödeme sistemlerinin amaç dışı kullanımına yönelik tedbirler gündeme alındı. TÜRMOB Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, cihazların bazı sektörlerde kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanılabildiğini vurguladı. Finansal İstikrar Komitesinin toplantısında POS ve benzeri ödeme sistemlerinin amaç dışı kullanımına yönelik tedbirlerin değerlendirilmesi gözleri bu cihazlara çevirdi. Söz konusu cihazların kötü niyetli kişilerce farklı amaçlarla da kullanılabildiğine dikkati çeken Yıldız, "Bu sistemlerinin amaç dışı kullanımına yönelik tedbirler gündeme alındı. POS ve benzeri ödeme sistemleri bazı sektörlerde kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde ve suç gelirlerinin aklamasında kullanılabiliyor. Bu nedenle, söz konusu ödeme sistemlerindeki potansiyel riskler ve suistimaller alınacak tedbirlerle önlenmeye çalışılıyor" diye konuştu.