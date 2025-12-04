Türk Telekom engelleri teknolojiyle aşıyor

TEKNOLOJİYLE AŞIYOR

"Türkiye'ye Değer" anlayışıyla teknolojiyi iyilik ve faydayla dönüştüren Türk Telekom, dezavantajlı bireylerin hayata eşit katılımını destekleyen projelerini sürdürüyor. Erişilebilirliği çalışmalarının merkezine alan Türk Telekom, ana destekçisi olarak teknolojiyi sanatla buluşturduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM); "Sesli Adımlar" uygulaması ve "Erişilebilir Tiyatro" projesiyle görme ve işitme engelli sanatseverlere kapsayıcı bir sanat deneyimi sunuyor. Türk Telekom'un "Telefon Kütüphanesi" ve "Kitaplara Ses" uygulamaları binlerce sesli kitap ve betimlemeli sanat eserini engelli bireylerin cebine taşıyor.

ERİŞİLEBİLİR BİR YAŞAM HEDEFİ

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin,"Türk Telekom olarak 'Türkiye'ye Değer' anlayışı ile herkes için erişilebilir bir yaşam hedefliyor, teknolojiyi yalnızca bir bağlantı aracı değil, herkesin hayata eşit katılımını destekleyen bir güç olarak görüyoruz. Geliştirdiğimiz teknoloji ve inovasyon çözümleriyle engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmaya odaklanıyoruz" dedi.