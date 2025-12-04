Zeytin sıkım suyu tarıma can olacak

Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Manisa'da, zeytin sıkımında kullanılan ve bu sırada elementlerle zenginleşen suyun tarım arazilerinde kullanılması amacıyla proje başlatıldı. Projenin sahibi Akhisar Ticaret Borsasının Başkanı Alper Alhat, zeytinin yağa dönüşümünde çekirdeğinin yakıt, parçacıklarının ise yem sanayisinde değerlendirildiğini söyledi. Alhat, "altın su" olarak adlandırdıkları bu suyun tarımsal sulamada değerlendirilebilmesi için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

300 LİTRE SU GERİ DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Alhat, içinde faydalı elementlerin bulunması nedeniyle gübre niteliği kazanan suyun doğru yöntemlerle doğaya kazandırılabileceğini belirterek, "Bizim 'altın' su dediğimiz suyu tarım arazilerinde, günümüzdeki bu kuraklıkta ve içinde çok yüksek bir gübrenin olduğu, yani içinde fosfor ve potasyumun, iz elementlerinin yüksek olduğu bu suyu tarım arazilerinde tekrar ağaçlarımıza geri vererekten sıfır atık projesine geçmeyi hedefliyoruz" dedi. Alhat, tesislerde yarım ton zeytinin sıkımı için kullanılan 300 litre suyun geri dönüştürülebileceğini vurgulayarak şöyle devam etti: "Suyu yağışlı dönemlerde ya da yağmur öncesinde seyreltme yöntemiyle damlama sulama sistemlerine verebileceğimizi öngörüyoruz. Kuraklığın arttığı bir dönemde yağmur hasadı projeleri önem kazandı. Devletimiz geçen yıl bu konuda yeni destekler açıkladı. Çiftçiler yağmur hasadı projeleri yapacaklar. Yağmur sularını bu göletlere taşıyacaklar. Biz bu göletlere zeytinyağı fabrikalarından çıkan sularımızı da koyup arazilere bunlarla seyrelterek tekrar verdiğimizde gübreli altın bir su elde etmiş olacağız."