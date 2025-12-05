Bakan Bayraktar: Türkiye madencilikte dünyada 7. sırada

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin maden çeşitliliğinde dünyada 7. sırada olduğunu belirterek, "Geçen yıl 6 milyar dolar maden ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl 11 ayda ulaştığımız 5,1 milyar dolar seviyesinin yıl sonunda 6 milyar doların üzerine çıkacağına inanıyorum" dedi.
Bakan Bayraktar, Türkiye Madencilik Derneğinin (TMD) 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında düzenlediği Sorumlu Madencilik Zirvesi 2025'teki konuşmasında, dünyadaki 90 çeşit madenin 70'inin Türkiye'de mevcut olduğunu söyledi.
Bayraktar, "Endüstriyel ham madde rezervlerinin yüzde 2,2'si, metalik mineral rezervlerinin binde 4'ü, kömür rezervlerinin yüzde 1'i, jeotermal potansiyelin binde 8'i Türkiye'de. Bor, soda külü, alçı taşı ve kromda dünyada ilk 5'te yer alıyoruz" dedi.
'GÜVENCEYE KAVUŞTURDUK'
Bakan Bayraktar, "Kritik ve stratejik önemi olan toplam 37 maden türünü belirledik. Türkiye'nin stratejik ve kritik madenlerini ilk kez hukuki güvenceye kavuşturduk. Kritik Madenler Strateji Belgesi'ni kısa bir süre içinde kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.
Bakan Bayraktar, cari açığı düşürmek için altın ithalatının azaltıIması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Şu anda 30-40 tonları bulan yıllık üretimimizi 100 tonlara çıkarmamız ve yerin altındaki bu değeri ekonomimize kazandırmamız lazım. Afrika Nijer'deki altın sahasında faaliyetlerimizin ilk fazını tamamladık. Türkiye dışında altın üretimine Nijer'de başlayacağız. Madencilik alanındaki faaliyetlerimizi somut projelere dönüştürme çalışmalarımıza devam ediyoruz."