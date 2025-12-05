Gökhan Maraş: İhracatta hedef 2 milyar dolar

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, katıldığı televizyon programında hem Türkiye ekonomisini hem de Aydın sanayisinin yükselen performansını değerlendirdi. Maraş, Aydın'ın yıl sonunda 2 milyar dolar ihracat rakamına ulaşarak Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilk 20 ili arasına girmeyi hedeflediğini açıkladı. 2025 yılı üçüncü çeyrek büyüme verilerini değerlendiren Maraş, Türkiye ekonomisinin yüzde 3-4 bandında dengeli bir büyüme patikasına girdiğini belirtti. Maraş, "2024'ün üçüncü çeyreğinde yakalanan yüzde 2,8'lik büyüme, 2025'in ikinci çeyreğinde ise hızlanarak yüzde 4,8 seviyesine çıktı. Bu tablo, ekonomide artık daha öngörülebilir, daha istikrarlı ve güven veren bir zeminin oluştuğunu açıkça göstermektedir" dedi.