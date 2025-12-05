Kasım ayında ihracat rekoru

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bolat, "2025 kasım ayında ihracatımız yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşti" dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, düzenlediği basın toplantısında kasım ayına ilişkin öncü dış ticaret verilerini açıkladı.

5.1 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Bakan Bolat, "Kasım ayında yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırdık. Takvim etkisinin olumsuz etkisine rağmen ihracatımız yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yaklaşık 483 milyon dolar net artış sağladık. Toplam mal ihracatımız 270,6 milyar dolara yükseldi. 2025 yılının 11 ayının 9 ayında mal ihracatında aylık artışlar sağladık. 2025'in 4 ayında aylık mal ihracatı rekoru kırdık ve 2025'in ilk 11 ayında mal ihracatında 8,8 milyar dolar artış kaydedildi. Bunu Aralık ayında 9-10 milyar dolara yükseltmek için canla başla çalışacağız" dedi. "2025 yılının ilk 11 ayında hizmetler ihracatında yüzde 4,7 artış sağlanarak net 5,1 milyar dolar artış sağladık" diyen Bolat, "Bunların sonucunda 2025 Kasım itibarıyla yıllıklandırılmış kasım ihracatı 122,5 milyar dolara ulaştı. Bu yılın başında Cumhurbaşkanımızın yıl başlangıcı toplantısında bizlere vaaz ettiği 390 milyar dolarlık toplam mal ve hizmetler ihracatı rakamını kasım ayı itibarıyla yıllıklandırılmışta 393,1 milyar dolar seviyesine yükseltmiş olduk. Bu yıl geçen yılki rakamın 14 milyar dolar fazlasıdır" ifadelerini kullandı.