Kırsal kalkınmaya güçlü destek

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Manisa İl Koordinatörlüğü sorumluluk bölgesi için kapsamındaki LEADER tedbiri sonuçları resmi olarak açıklandı.

Manisa'da 4 ilçede 60 milyon lira kırsal kalkınma desteği kazandırıldı. IPARD III Programı M5 - Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER Yaklaşımı) kapsamında kurulan Yerel Eylem Grupları (YEG) tarafından hazırlanan Yerel Kalkınma Stratejileri (YKS), sonuçları belli oldu. Ahmetli, Gölmarmara, Köprübaşı ve Selendi ilçelerine toplamda 60 milyon lira kırsal kalkınma desteği sağlanacak. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kırsal alanlarda yaşam kalitesini artırmaya yönelik ilçe toplantıları sonucunda Valimizce hedefler belirlenmiştir. Valiliğimizin belirlediği hedefleri gerçekleştirmek amacıyla Manisa Yatırım Destek Ofisimiz uzmanlarınca Yerel Kalkınma Stratejileri hazırlanmıştır. AB tarafından fonlanan "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması- LEADER Yaklaşımı Tedbiri" kapsamında 4 ilçemizin (Ahmetli, Gölmarmara, Köprübaşı ve Selendi) müracaatı sağlanmış ve 4'ü de başarı ile sonuçlandırılmıştır. Toplam 60 milyon liraya varan destek ile kırsal kalkınma vizyonumuza önemli bir ivme kazandırılacak; iktisadi ve beşeri kapasiteyi artırarak ilçelerimizin potansiyeli harekete geçirilecektir."